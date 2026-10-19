В уряді Франції визнали, що поліція втратила контроль під час масштабних протестів

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс визнав, що в суботу під час бурхливих протестів, спричинених станом освіти та вартістю життя, силові структури втратили контроль у деяких великих містах.

Заяву французького міністра наводить RFI, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Нуньєс зазначив, що поліція не змогла передбачити масштаби заворушень.

У суботу під час загальнонаціональних протестів було затримано майже 2 400 осіб, а близько 1 000 поліцейських і жандармів отримали поранення. Було розграбовано понад 1 500 магазинів, а громадські будівлі підпалено.

Нуньєс визнав, що чисельність поліцейських сил була занадто малою, щоб впоратися з такою кількістю людей, які брали участь у пограбуваннях та вандалізмі.

Своєю чергою міністр юстиції Жеральд Дарманен розповів, що загалом десятки людей було взято під варту.

"Протягом вихідних поліцією було затримано 2 331 особу, 70 відсотків з яких – дорослі, які дуже часто знайомі поліції", – сказав Дарманен, додавши, що "понад 80 відсотків" з них будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Він зазначив, що французькі служби безпеки дуже добре справляються з тероризмом та організованою злочинністю, але менш ефективні у боротьбі з ультралівими протестувальниками.

"Очевидно, що боротьба з ультралівими ведеться неефективно. Ми, безсумнівно, зазнали поразки", – визнав міністр.

Нагадаємо, у Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Увечері 18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.