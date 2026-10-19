В правительстве Франции признали, что полиция утратила контроль во время масштабных протестов

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал, что в субботу во время бурных протестов, вызванных состоянием образования и стоимостью жизни, силовые структуры утратили контроль в некоторых крупных городах.

Заявление французского министра приводит RFI, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Нуньес отметил, что полиция не смогла предвидеть масштабы беспорядков.

В субботу во время общенациональных протестов было задержано почти 2 400 человек, а около 1 000 полицейских и жандармов получили ранения. Было разграблено более 1 500 магазинов, а общественные здания подожжены.

Нуньес признал, что численность полицейских сил была слишком малой, чтобы справиться с таким количеством людей, участвовавших в грабежах и вандализме.

В свою очередь министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил, что в целом десятки человек были взяты под стражу.

"В течение выходных полиция задержала 2 331 человека, 70 процентов из которых – взрослые, которые очень часто знакомы полиции", – сказал Дарманен, добавив, что "более 80 процентов" из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Он отметил, что французские службы безопасности очень хорошо справляются с терроризмом и организованной преступностью, но менее эффективны в борьбе с ультралевыми протестующими.

"Очевидно, что борьба с ультралевыми ведется неэффективно. Мы, несомненно, потерпели поражение", – признал министр.

Напомним, в Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Вечером 18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.