Норвегия готовит запрет на "вредные" соцсети и игры для детей

Запланированный правительством Норвегии запрет на использование социальных сетей детьми будет содержать положения, направленные против "вредных платформ", таких как мессенджеры и игровые платформы Roblox, Snapchat и TikTok.

Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства, сообщает "Европейская правда".

Еще в апреле правительство заявляло, что до конца года внесет в парламент законопроект, запрещающий детям пользоваться социальными сетями до достижения 16-летнего возраста. Тогда конкретные платформы не назывались.

Сейчас в правительстве заявляют, что закон будет направлен против социальных сетей, которые могут наносить вред детям, а также может распространяться на вредные компьютерные игры и мессенджеры.

"Безопасность детей должна быть на первом месте. Работа правительства Лейбористской партии над законом об ограничении возраста для пользования социальными сетями вскоре будет завершена, и мы совершенствуем закон, чтобы защитить детей и молодежь", – заявила министр по делам детей и семей Лене Вогслид.

"Вредными" в правительстве считаются социальные сети, которые "своим дизайном, функциями или содержанием представляют риск для эмоционального, когнитивного развития или здоровья детей, а также для их безопасности".

Правительство считает, что на такие платформы, как TikTok, Roblox и Snapchat, распространяется действие действующего законодательства.

"Закон должен охватывать весь спектр рисков, которым подвергаются дети в социальных сетях. Это включает всё: от воздействия вредного контента и вызывающих привыкание функций до незаконной рекламы и нежелательных контактов со стороны незнакомцев. В то же время это должно стимулировать компании, создающие контент, удалять вредный контент и вызывающие привыкание функции", – подчеркнула Вогслид.

Напомним, 10 октября правительство Турции официально запретило доступ к социальным сетям детям в возрасте до 15 лет.

В июле сообщалось, что правительство Великобритании введет ночной запрет на использование приложений социальных сетей для 16– и 17-летних.