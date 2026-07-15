Британія планує запровадити нічну заборону на соцмережі для 16- та 17-річних

Уряд Великої Британії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16- та 17-річних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таким чином британський уряд додав нові обмеження для старших підлітків до свого плану щодо запровадження загальної заборони на користування соціальними мережами для осіб віком до 16 років.

Користувачам, на яких поширюватимуться ці обмеження, буде заблоковано доступ до додатків з опівночі до 6-ї ранку, якщо вони не змінять налаштування за замовчуванням.

Нові заходи мають на меті запобігти різкому переходу для тих, хто отримає доступ до соціальних мереж після досягнення 16 років, та забезпечити певний захист від негативних наслідків перегляду контенту пізно вночі.

"Ці заходи відіграватимуть вирішальну роль у тому, щоб допомогти молоді висипатися, зосередитися на навчанні в школі та університеті, а також проводити більше якісного часу з родиною та друзями", – зазначила у своїй заяві міністерка з питань технологій Ліз Кендалл.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Перед тим Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.