Туреччина заборонила соцмережі для дітей до 15 років

У суботу уряд Туреччини офіційно заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Закон було опубліковано 10 жовтня після ухвалення законопроєкту турецьким парламентом у квітні минулого року. Заборона набере чинності 1 листопада.

Згідно із законом, соціальні мережі повинні "вжити необхідних технічних та адміністративних заходів, включаючи перевірку віку", щоб забезпечити дотримання нових правил. Згідно зі статтею 7 закону, система перевірки віку працюватиме за допомогою "токену", виданого урядом.

Закон також містить положення щодо неповнолітніх старше 15 років, згідно з якими соціальні мережі не можуть пропонувати їм послуги, що можуть мати "ефект звикання".

Туреччина часто вводила жорсткі обмеження щодо соціальних мереж, регулярно блокуючи окремі акаунти ЗМІ чи активістів, а іноді й забороняючи доступ до цілих платформ. У 2024 році Анкара на тиждень заблокувала Instagram на тлі звинувачень, що ця платформа, яка належить компанії Meta, цензурувала користувачів, які вшановували пам’ять лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Минулого тижня Туреччина заблокувала новинний веб-сайт та його акаунти в соціальних мережах через те, що суд визнав "ЛГБТ-пропагандою", що викликало обурення з боку правозахисних організацій та груп, що відстоюють свободу ЗМІ.

У звіті американського аналітичного центру Freedom House за 2025 рік інтернет у Туреччині було охарактеризовано як "невільний".

Туреччина приєднується до дедалі більшої групи держав, серед яких Австралія та Індонезія, які запроваджують або розглядають можливість запровадження більш жорстких вікових обмежень на доступ до соціальних мереж.

У червні колишній британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

У липні писали, що уряд Великої Британії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16– та 17-річних.