У Белграді протестували проти зведення готелю на місці розбомбленої НАТО будівлі генштабу

Тисячі протестувальників у Белграді у вівторок символічно утворили живий щит навколо зруйнованого бомбардуванням НАТО військового комплексу, який планують перетворити на готель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Протестувальники, серед яких переважає молодь, вимагають від влади повернути будівлі колишнього генерального штабу Югославії статус обʼєкта культурної спадщини.

"Це попередження, що ми всі разом захищатимемо ці будівлі. Ми будемо живим щитом", – сказав один із учасників протесту.

Минулого року стало відомо, що ділянку землі, на якій розташована будівля генштабу, має отримати у безкоштовну оренду на 99 років компанії Affinity Partners, повʼязаній із зятем президента США Джаредом Кушнером.

Передбачалось, що компанія Кушнера отримає право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею.

Для багатьох місце розбомбленої будівлі генштабу Сербії є символом опору країни проти "агресії" НАТО 1999 року, тому ставлення до проєкту забудови було неоднозначним.

Тим не менш, парламент Сербії нещодавно ухвалив закон, який спрощує порядок демонтажу будівлі.