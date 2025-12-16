Зять Трампа передумав будувати готель у Белграді на місці знищеного НАТО генштабу

Компанія зятя американського президента Дональда Трампа Джареда Кушнера оголосила, що відмовляється від будівництва розкішного комплексу в Белграді на місці колишнього генштабу армії Югославії, знищеного НАТО у 1999 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

На місці будівлі генерального штабу, зруйнованого під час бомбардування НАТО в 1999 році, фірма Affinity Partners Джареда Кушнера планувала будівництво житлово-офісних багатоповерхівок з брендом Трампа.

Але у вівторок сербський президент Александар Вучич підтвердив, що компанія відмовилась від будівництва, назвавши це "величезною шкодою", завданою Сербії.

За словами Вучича, проти будівництва "навмисно" і "за чиїмось дорученням" велась кампанія, яка мала на меті "економічне послаблення Сербії".

Він додав, що "особисто подасть" кримінальні заяви проти "всіх, хто брав участь у пограбуванні та знищенні інвестицій", натякнувши і на представників прокуратури.

Минулого року стало відомо, що ділянку землі, на якій розташована будівля генштабу, має отримати у безкоштовну оренду на 99 років компанія Affinity Partners, повʼязана із зятем президента США Джаредом Кушнером.

Передбачалось, що компанія Кушнера отримає право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею. Для цього парламент Сербії ухвалив спеціальний закон, який спрощує порядок демонтажу будівлі генштабу.

Для багатьох місце розбомбленої будівлі генштабу Сербії є символом опору країни проти "агресії" НАТО 1999 року, тому ставлення до проєкту забудови було неоднозначним, а вона сама викликала численні протести.