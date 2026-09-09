Президент Сербії розпустив парламент та оголосив дату виборів

Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня.

Про це повідомляє N1, передає "Європейська правда".

У середу сербський президент підписав два укази – про розпуск Народної скупщини та про проведення дострокових виборів 25 жовтня.

Цим рішенням Вучич задовольнив звернення уряду, який 7 вересня закликав президента розпустити парламент.

Вучич обґрунтував свій крок напруженістю в суспільстві та політичними розбіжностями, додавши, що відтермінування виборів поставить під загрозу збереження демократії в Сербії, а також проведення міжнародної виставки EXPO-2027, яка відбудеться в Белграді.

"Саме тому я вважаю, що саме зараз ми ще можемо підготуватися до EXPO і працювати після того, як на виборах буде ухвалено рішення щодо того, хто керуватиме урядом Сербії від вашого імені", – сказав президент.

Він закликав до того, щоб вибори та передвиборча кампанія проходили "мирно та гідно", наголосивши на важливості взаємної поваги між усіма, а також на праві на зібрання та вільне висловлювання думок.

Рішення Вучича не є несподіваними, оскільки він анонсував плани провести дострокові парламентські вибори ще у червні.

Також президент Сербії заявив, що залишить свою посаду через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів.

Нагадаємо, цій заяві Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

Днями правління керівної у Сербії Сербської прогресивної партії одноголосно вирішило висунути президента Александра Вучича першим номером виборчого списку "Александар Вучич – Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Детальніше про це – у матеріалі "ЄвроПравди": "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.