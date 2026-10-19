Сербский прокурор, расследовавший коррупцию с Trump Tower, стал жертвой кибершпионажа

Сербский прокурор, расследовавший предполагаемую коррупцию, связанную с проектом строительства небоскреба Trump Tower в Белграде, стал мишенью шпионского программного обеспечения Pegasus израильского производства.

Об этом стало известно из исследования канадской группы по контролю за кибербезопасностью Citizen Lab, обнародованного в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Раде Баич, сотрудник прокуратуры Сербии по вопросам организованной преступности, является последней выявленной жертвой в скандале со шпионским программным обеспечением, который набирает обороты и охватил политическую оппозицию, гражданское общество и государственные институты страны.

Согласно отчету, 13 августа Баич получил сообщение iMessage от Apple о том, что его телефон стал объектом атаки с помощью "наемного шпионского программного обеспечения".

Информация об этом появилась на фоне нарастающего скандала вокруг планов превращения бывшего штаба югославских вооруженных сил в Белграде в роскошный небоскреб Trump Tower. Этот проект, связанный с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, столкнулся с обвинениями в политическом вмешательстве и нарушениях, связанных с отменой статуса объекта как объекта культурного наследия.

Баич заявил, что принимал участие в судебном преследовании высокопоставленных чиновников по обвинениям в том, что они неправомерно отменили меры по культурной защите исторического военного комплекса в Белграде, который планировала реконструировать инвестиционная компания Кушнера. Компания отказалась от этого плана в конце прошлого года, заявив, что делает это из уважения к народу Сербии и городу.

Факт слежки за прокурором стал известен после того, как в сентябре выяснилось, что по меньшей мере 14 человек в Сербии, среди которых студенческие активисты и оппозиционные деятели, получили предупреждение о том, что они, вероятно, стали объектом шпионажа с помощью специального программного обеспечения. Исследователи из Citizen Lab при Университете Торонто подтвердили, что по крайней мере в одном случае речь идет о программном обеспечении израильского производства Pegasus.

Еще одной выдающейся фигурой, оказавшейся в центре скандала со слежкой, является Владан Джокич, ректор Белградского университета, чей телефон, согласно тому же отчету, подвергся атаке со стороны Pegasus.

Джокич стал ведущей фигурой сербского протестного движения после того, как отказался содействовать правительственным репрессиям против демонстрантов. Он подвергался постоянному давлению со стороны властей, в частности 31 марта в его офисах в университете прошел полицейский рейд, в ходе которого были изъяты компьютеры и серверы.

До сентября имя Джокича также часто упоминалось как потенциального лидера избирательного списка, поддерживаемого студентами, в преддверии запланированных на 25 октября досрочных парламентских выборов в Сербии.

В 2024 году компания Affinity Global Development Джареда Кушнера подписала с правительством Сербии договор аренды на 99 лет при личной поддержке президента Александара Вучича, но проект столкнулся с сопротивлением общественности.

Эти планы стали причиной коррупционного скандала и привели к протестам сербов, которые считают, что заброшенный участок в центре Белграда должен быть сохранен как памятник людям, погибшим во время бомбардировок НАТО в 1999 году.