Швеція надасть Україні понад 5 млн євро для підтримки транспортної інфраструктури

Швеція спрямує додаткові понад 5 млн євро до Фонду підтримки транспортної інфраструктури України (UTSF).

Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, пише "Європейська правда".

За даними українського відомства, Швеція спрямує 5,4 млн євро до UTSF. Ці кошти посилять можливості України у відновленні пошкодженої російськими атаками транспортної інфраструктури та допоможуть підготувати й реалізувати першочергові інфраструктурні проєкти.

З новим внеском Швеції загальний обсяг оголошеного фінансування UTSF становить близько 10 млн євро.

Зазначається, що ці кошти дадуть змогу протестувати механізм роботи Фонду та розпочати реалізацію перших проєктів.

Нагадаємо, фонд UTSF створили у березні 2026 року за ініціативи України, Литви, Швеції та Канади. Його мета – залучати міжнародне фінансування для найкритичніших потреб транспортної галузі України.

Нещодавно писали, що Швеція надасть Україні підтримку у розмірі 500 млн крон (майже 45 млн євро) у рамках нового пакета допомоги.

Раніше президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Зокрема, Швеція пообіцяла надати винищувачі Gripen.