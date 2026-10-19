Швеция выделит Украине более 5 млн евро на поддержку транспортной инфраструктуры

Швеция выделит дополнительно более 5 млн евро в Фонд поддержки транспортной инфраструктуры Украины (UTSF).

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет "Европейская правда".

По данным украинского ведомства, Швеция выделит 5,4 млн евро в UTSF. Эти средства расширят возможности Украины по восстановлению поврежденной в результате российских атак транспортной инфраструктуры и помогут подготовить и реализовать первоочередные инфраструктурные проекты.

С учетом нового взноса Швеции общий объем объявленного финансирования UTSF составляет около 10 млн евро.

Отмечается, что эти средства позволят протестировать механизм работы Фонда и приступить к реализации первых проектов.

Напомним, фонд UTSF был создан в марте 2026 года по инициативе Украины, Литвы, Швеции и Канады. Его цель – привлекать международное финансирование для удовлетворения наиболее критических потребностей транспортной отрасли Украины.

Недавно сообщалось, что Швеция предоставит Украине поддержку в размере 500 млн крон (почти 45 млн евро) в рамках нового пакета помощи.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсудили потребности Украины в защите от постоянных атак, прежде всего в укреплении ПВО. В частности, Швеция пообещала предоставить истребители Gripen.