У Німеччині скасовують прискорене надання громадянства іноземцям

Нижня палата федерального парламенту Німеччини, Бундестаг, у середу скасувала можливість прискореної натуралізації іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

На голосуванні в середу 450 депутатів Бундестагу скасували так звану "турбо-натуралізацію" – механізм, який дозволяв іноземцям в окремих випадках претендувати на громадянство Німеччини після трьох років проживання.

Замість трьох років "обдаровані мігранти" тепер повинні прожити в Німеччині щонайменше п'ять років, перш ніж вони зможуть отримати німецький паспорт.

Нинішній коаліційний уряд у складі консервативного блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії домовився про скасування "турбо-натуралізації", схваленої Бундестагом трохи більш як рік тому.

"Німецький паспорт повинен бути доступним як визнання успішної інтеграції, а не як стимул для нелегальної міграції", – сказав міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт під час заключних дебатів у Бундестазі.

Водночас, як повідомляло в червні агентство DPA, "турбо-натуралізацію" застосували лише у кількох сотнях випадків по всій Німеччині.

Раніше повідомлялось, що минулого року Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей – 291 955, що на 46% більше, ніж у 2023 році.