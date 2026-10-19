В Германии ужесточат правила языковых тестов для мигрантов

В связи с ростом числа случаев мошенничества при сдаче тестов на знание немецкого языка для мигрантов правительство Германии намерено ужесточить требования к экзаменам.

Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

По данным Министерства внутренних дел Германии, в прошлом году 318 550 иммигрантов сдали тест по немецкому языку, при этом некоторые участники, вероятно, схитрили.

По версии ведомства, они "незаконно приобрели через Интернет" письменные задания и ответы к тестам и внесли их в раздел экзамена "Аудирование и чтение". В этом разделе экзамена необходимо решить 45 заданий, отметив правильные ответы. Другой раздел теста посвящён письму, где экзаменуемые, как правило, должны написать короткое сообщение.

Как отметили в МВД, "часто бывает, что эту часть оставляют полностью пустой". Однако если экзаменуемые во время устной речи достигают необходимого уровня B1, экзамен всё равно считается сданным благодаря хорошим результатам в первой части.

По распоряжению министра внутренних дел Александра Добриндта с 1 ноября будут внесены изменения в правила тестирования. Теперь, если письменная часть экзамена не будет выполнена надлежащим образом, экзамен больше не будет считаться сданным.

Целью этой меры является "повышение надежности теста в связи с описанной схемой списывания". Министерство обосновывает более строгий подход тем, что изменения необходимы, поскольку письменное владение немецким языком является "необходимым условием для устойчивой и независимой интеграции".

В феврале немецкая полиция раскрыла мошенническую схему, связанную с языковыми экзаменами для иностранцев.

Как сообщалось, в Германии может быть установлен новый исторический рекорд по количеству предоставленных гражданств.

В октябре 2025 года Бундестаг отменил возможность ускоренной натурализации иностранцев.