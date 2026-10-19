У Молдові заявили про ноту протесту Україні через інцидент із прикордонниками на Дністрі

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки Молдови Ліліан Карп заявив, що його країна надіслала Україні ноту протесту після того, як двоє прикордонників перетнули кордон під час переслідування чоловіка на річці Дністер.

Про це він сказав у понеділок, 19 жовтня, цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

Карп зазначив, що з початку російського вторгнення в Україну було зафіксовано кілька випадків, коли громадяни України незаконно перетинали кордон з Молдовою.

Водночас він наголосив, що це не виправдовує дій прикордонників.

"Ми бачимо спробу українських прикордонників, які, на жаль, дозволили собі перетнути лінію державного кордону, що є грубим порушенням. Саме у зв’язку з цим незаконним перетином кордону були направлені ноти протесту посольству України та іншим українським органам влади", – сказав він.

Карп заявив, що "ніщо не виправдовує поведінку прикордонників, навіть якщо йшлося про незаконний перетин кордону".

"Те, що зробили українські прикордонники, не відповідає жодним етичним нормам і не може вважатися нормальним", – додав він.

17 жовтня у Молдові повідомили про затримання двох українських прикордонників, які незаконно перетнули кордон країни, намагаючись схопити українця-втікача.

Наступного дня у Державній прикордонній службі повідомили, що двох українських прикордонників повернули в Україну.