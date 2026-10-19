В Молдове заявили о направлении ноты протеста Украине в связи с инцидентом с пограничниками на Днестре

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Молдовы Лилиан Карп заявил, что его страна направила Украине ноту протеста после того, как двое пограничников пересекли границу во время преследования мужчины на реке Днестр.

Об этом он заявил в понедельник, 19 октября, цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Карп отметил, что с начала российского вторжения в Украину было зафиксировано несколько случаев, когда граждане Украины незаконно пересекали границу с Молдовой.

В то же время он подчеркнул, что это не оправдывает действий пограничников.

"Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию государственной границы, что является грубым нарушением. Именно в связи с этим незаконным пересечением границы были направлены ноты протеста в посольство Украины и другие украинские органы власти", – сказал он.

Карп заявил, что "ничто не оправдывает поведение пограничников, даже если речь шла о незаконном пересечении границы".

"То, что сделали украинские пограничники, не соответствует никаким этическим нормам и не может считаться нормальным", – добавил он.

17 октября в Молдове сообщили о задержании двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу страны, пытаясь поймать беглого украинца.

На следующий день в Государственной пограничной службе сообщили, что двух украинских пограничников вернули в Украину.