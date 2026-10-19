Прем'єр Албанії попереджає про "червону лінію" після кількох днів заворушень

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама звинуватив протестувальників у тому, що вони перетнули "червону лінію" у понеділок після того, як під час антиурядових демонстрацій було підпалено поліцейський відділок.

Заяву очільника уряду Албанії наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

З минулого вівторка між демонстрантами та поліцією відбуваються сутички на тлі ескалації багатомісячних протестів, спричинених новими вимогами щодо поліпшення умов навчання у вищих навчальних закладах, обуренням корупцією та поновленими закликами до відставки Рами.

У неділю коктейлі Молотова кинули в поліцейський відділок та вхід до Міністерства внутрішніх справ.

Під час демонстрацій було серйозно пошкоджено ще кілька урядових будівель, зокрема Міністерство освіти, яке залишається епіцентром протестів.

"Протести – це право, тоді як насильство – це злочин; на цьому критичному етапі нашого демократичного розвитку цю червону лінію необхідно чітко провести", – зазначив Рама.

Він додав, що готовий до діалогу, за винятком тих, хто вдається до насильства, та політичних партій, які не дистанціюються від нього.

У понеділок сотні протестувальників знову зібралися на головній площі Тирани та перед будівлею Міністерства освіти.

Спецпідрозділи поліції застосували водомети, сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати натовп, який атакував урядові будівлі та розгромив магазини в кількох районах міста.

Протестувальники кидали в поліцію каміння, коктейлі Молотова та феєрверки.

За даними влади, у зіткненнях постраждало близько 300 осіб, більше половини з яких – поліцейські.

Під час зустрічі з офіцерами в понеділок Рама високо оцінив дії поліції та пообіцяв виплату в розмірі 2 500 євро "кожному офіцеру на передовій", а також "значне підвищення зарплати" з 1 січня.

Рама, який звинуватив у заворушеннях "іноземні сили", також звинуватив Іран і Росію у поширенні дезінформації в інтернеті.

Наголосивши, що Росія "не є союзником Албанії", Рама попередив про "хвилю російського впливу, що накриває всю екосистему соціальних мереж".

Він також попередив про "десятки тисяч фейкових профілів", які, як стверджується, пов’язані з Іраном і були мобілізовані під прикриттям екологічного активізму.

Раніше Рама заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

18 жовтня він говорив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.