У Єврокомісії засудили насильство під час масових протестів в Албанії

У Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.

Про це інформує "Європейська правда" з посилання на пресслужбу Єврокомісії.

Винні мають бути притягнуті до відповідальності в порядку, встановленому законом, наголошують у комісії.

"Ми засуджуємо застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії, зокрема підпали, напади на державні установи та знищення державної й приватної власності. Насильству немає місця в демократичному суспільстві, а реакція на нього має залишатися в рамках закону та бути пропорційною", – йдеться у заяві.

Свобода зібрань та свобода вираження поглядів є фундаментальними правами та основними європейськими цінностями, які слід поважати та реалізовувати мирним шляхом, нагадають у Єврокомісії.

"Ми вітаємо зобов’язання албанської влади щодо захисту права на протест. У країні-кандидатці, яка твердо віддана процесу вступу до ЄС і досягає значного прогресу на цьому шляху, вирішення суперечок має відбуватися шляхом конструктивного діалогу та у мирний спосіб", – додали в інституції.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Згодом країну охопили студентські протести проти корупції та за реформу освіти.

У неділю, 18 жовтня, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.