Politico: Хорватія має список "історичних" вимог до Чорногорії перед її вступом в ЄС

Напередодні обговорення питання розширення Євросоюзу лідерами ЄС на саміті в четвер Хорватія має низку занепокоєнь щодо заявки Чорногорії на вступ.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з виданням на зустрічі Європейської народної партії напередодні саміту прем’єр Хорватії Андрей Пленкович вказав на невирішені питання в рамках переговорів щодо розділу 23 ("Судова система та основні права") та розділу 31 ("Зовнішня політика, політика безпеки та оборони").

"Деякі з них перебувають на порядку денному вже протягом останніх двох років, і жодного прогресу не досягнуто. Ми попросимо наших колег допомогти їм досягти прогресу, якщо є мета завершити переговори", – сказав він.

У розпорядженні видання є документ, у якому висловлені занепокоєння Хорватії. У ньому Загреб наголошує, що підтримує прагнення Чорногорії до членства в ЄС, водночас вказуючи на низку невирішених суперечок.

Згідно з документом, кілька питань пов’язано з участю Чорногорії в агресії проти Хорватії в 1990-х роках.

Серед вимог Загреба – компенсація для громадян Хорватії, утримуваних у таборі Морінь, де з жовтня 1991 року по серпень 1992 року перебувало понад 300 хорватів після окупації частини територій у районі Дубровника сербськими та чорногорськими військами.

Хорватія також вимагає збереження та постійного експонування меморіальної дошки на території колишнього табору для ув’язнених, а також перейменування муніципального басейну в Которі, присвяченого Зорану Гопчевичу – колишньому гравцеві збірної з водного поло. Згідно з документом, він служив охоронцем у Моріні в 1991 та 1992 роках.

Серед інших невирішених вимог – притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час війни за незалежність Хорватії, та подальші переговори щодо делімітації кордону між двома країнами.

Незважаючи на ці суперечки, Хорватія досі підтримує прогрес Чорногорії в переговорах про вступ. Країна попередньо закрила 21 із 33 переговорних розділів, що робить її лідером у процесі розширення ЄС.

Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю.

22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.