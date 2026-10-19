Черногория пытается удовлетворить "исторические" требования Хорватии для вступления в ЕС

Черногория приняла меры по урегулированию ряда споров с соседней Хорватией, которые угрожали сорвать её планы стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Загреб разослал другим странам ЕС перечень из восьми пунктов претензий, в котором изложил вопросы, которые он хочет решить до того, как Черногория сможет присоединиться к блоку. Большинство из них связаны с балканскими войнами 1990-х годов.

В свою очередь парламент Черногории принял закон об охране исторических памятников – шаг, призванный удовлетворить требование Хорватии о сохранении в неизменном виде мемориальной доски в честь хорватских жертв лагеря для заключённых в Морине, который эксплуатировала Югославская народная армия (ЮНА).

Еще одна претензия касается муниципального бассейна в Которе, которому местный совет присвоил имя Зорана Гопчевича – игрока в водное поло, который, как утверждается, служил командиром смены охранников в Морине.

В настоящее время Черногория приняла второй закон, запрещающий называть спортивные объекты в честь лиц, умерших менее 40 лет назад. Поскольку закон имеет обратную силу, это потребует удаления имени Гопчевича из названия бассейна. Он умер в 2000 году.

Более спорной является просьба Загреба к Черногории помочь в поиске останков 14 жертв войн, охвативших Балканы во время распада бывшей Югославии. Граждане Хорватии погибли не на территории Черногории, а архив, который может содержать соответствующую информацию, находится в Белграде – нынешней столице Сербии.

И Черногория, и Хорватия обратились к Сербии с просьбой предоставить доступ к этому архиву.

Хорватия также добивается компенсации для хорватских семей, которых незаконно лишили собственности. Обе страны договорились о сумме, но переговоры по формулировке соглашения продолжаются.

Для Загреба недавние шаги Черногории являются позитивным началом, но эти меры должны быть полностью реализованы, прежде чем споры можно будет считать урегулированными. Хорватия стремится избежать каких-либо нерешенных вопросов, когда договор о присоединении Черногории будет вынесен на ратификацию.

Несмотря на споры, Хорватия по-прежнему поддерживает прогресс Черногории в переговорах о вступлении. Страна предварительно закрыла 21 из 33 переговорных разделов, что делает её лидером в процессе расширения ЕС.

Черногория надеется стать членом ЕС в 2028 году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это может стать реальностью.

22 апреля страны ЕС договорились приступить к работе над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.