Зеленський обговорив із оборонною компанією США захист від балістики

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 жовтня, зустрівся з командою американської оборонної компанії Lockheed Martin.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що системи Patriot компанії і літаки F-16 відіграють важливу роль у захисті від російської балістики та реактивних "шахедів".

"І з обома напрямами зараз непросто. Обговорили, як можемо розширити та збільшити постачання. Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики", – сказав він.

Він наголосив, що Україна розраховує, що частину з них зможе закупити.

"Також намагаємося зробити все, щоб обслуговування та ремонт F-16 відбувалися в Україні. Дякую за зустріч. Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", – додав український президент.

Цього ж дня Зеленський заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Сполучені Штати в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.