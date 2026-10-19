Зеленский обсудил с американской оборонной компанией вопросы защиты от баллистических угроз

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 октября, встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что системы Patriot этой компании и самолеты F-16 играют важную роль в защите от российских баллистических ракет и реактивных "шахидов".

"И с обоими направлениями сейчас непросто. Обсудили, как мы можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет", – сказал он.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает, что часть из них сможет закупить.

"Также стараемся сделать все, чтобы обслуживание и ремонт F-16 происходили в Украине. Спасибо за встречу. Важно, что Lockheed Martin присутствует в Украине. Делаем со своей стороны все, чтобы наше партнерство расширялось", – добавил украинский президент.

В тот же день Зеленский заявил, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка с поставкой необходимых Украине ресурсов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.