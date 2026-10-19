ЗМІ: Мелоні розглядає введення комендантської години через масові заворушення

У понеділок на екстреному засіданні італійського уряду, на якому йшлося про реакцію на насильницькі заворушення в містах на півночі країни, обговорювали, зокрема, можливість запровадження комендантської години.

Про це стало відомо агентству ANSA від урядових джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників агентства, розглядаються технічні рішення щодо забезпечення дотримання комендантської години та заходи проти блокування доріг.

Кабінет Джорджі Мелоні може ухвалити відповідний указ вже у вівторок.

Джерела повідомляють, що уряд "відреагує рішуче" після того, як кількаденні мирні протести проти високої вартості життя переросли у заворушення та мародерство в таких містах, як Мілан, Турин і Болонья.

За повідомленнями, також вивчаються заходи, запропоновані правоохоронними органами, з метою визначення додаткових кроків для підвищення ефективності профілактики та боротьби з цими явищами.

Італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Повідомляли також, що працівники колишнього металургійного заводу Ilva влаштували акцію протесту в аеропорту італійської Генуї.