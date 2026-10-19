В Італії працівники металургійного заводу влаштували акцію протесту в аеропорту Генуї

Працівники колишнього металургійного заводу Ilva влаштували акцію протесту в аеропорту італійської Генуї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Fatto Quotidiano.

Акцію протесту організували після того, як комісари (призначені державою антикризові керівники компанією) запропонували подвоїти кількість працівників, що перебувають на надзвичайному тимчасовому безробітті.

"Ми залишимося тут, доки цей уряд не дасть нам відповіді. Доки уряд, який призначив комісарів, не змусить комісарів з Риму забратися геть й не дасть нам дуже чіткої відповіді", – заявив один із протестувальників Армандо Паломбо.

Протестувальники в аеропорту дають можливість пасажирам дістатися до виходів на посадку, повідомляє видання.

Причина протесту – нові заходи щодо скорочення робочих місць. Процедури, розпочаті комісарами, передбачають розширення програми тимчасового звільнення до максимум 8 622 працівників, що майже вдвічі перевищує нинішні 4 450 осіб, із продовженням терміну дії до 28 лютого 2027 року.

Нагадаємо, на вихідних 17-18 жовтня, багато міст Італії охопили протести проти уряду. Зокрема, протягом вихідних у Мілані затримали понад 200 осіб, більшість з яких неповнолітні.

А у Франції, під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, протести переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Також у Португалії вже другий тиждень тривають протести проти здорожчання житла.