СМИ: Мелони рассматривает возможность комендантского часа из-за массовых беспорядков

В понедельник на экстренном заседании итальянского правительства, посвященном реакции на насильственные беспорядки в городах на севере страны, обсуждалась, в частности, возможность введения комендантского часа.

Об этом агентству ANSA стало известно из правительственных источников, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников агентства, рассматриваются технические решения по обеспечению соблюдения комендантского часа и меры против блокирования дорог.

Кабинет Джорджи Мелони может принять соответствующий указ уже во вторник.

Источники сообщают, что правительство "отреагирует решительно" после того, как продолжавшиеся несколько дней мирные протесты против высокой стоимости жизни переросли в беспорядки и мародерство в таких городах, как Милан, Турин и Болонья.

По сообщениям, также изучаются меры, предложенные правоохранительными органами, с целью определения дополнительных шагов для повышения эффективности профилактики и борьбы с этими явлениями.

Итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов в Милане.

Также сообщалось, что работники бывшего металлургического завода Ilva устроили акцию протеста в аэропорту итальянской Генуи.