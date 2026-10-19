У Болоньї збитки від протестів 17 жовтня оцінили у 250 тисяч євро

Збитки, завдані під час суботньої акції протесту в італійській Болоньї, становлять близько 250 тисяч євро.

Про це повідомила міська влада, пише Rai News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час заворушень учасники пошкодили громадський транспорт, вуличну інфраструктуру, велосипеди прокату та будівельний майданчик трамвайної лінії.

Міська влада вже виділила 50 тисяч євро на відновлення дорожнього покриття та дорожніх знаків. Ця сума не враховує витрат на утилізацію сміття.

За даними міської служби прокату велосипедів Ridemovi, близько 25 велосипедів повністю згоріли, ще приблизно 100 були пошкоджені. Загальні збитки компанії оцінюють у 60–70 тисяч євро.

Компанія Tper, яка забезпечує громадські перевезення та частково належить місту, зазнала збитків на понад 50 тисяч євро.

А комунальне підприємство Hera, що відповідає за газо– та електропостачання, оцінює завдану йому шкоду приблизно у 35 тисяч євро.

Пошкоджень також зазнав будівельний майданчик нової трамвайної лінії, збитки становлять близько 50 тисяч євро.

ЗМІ писали, що на екстреному засіданні італійського уряду, на якому йшлося про реакцію на насильницькі заворушення в містах на півночі країни, обговорювали, зокрема, можливість запровадження комендантської години.

Італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Повідомляли також, що працівники колишнього металургійного заводу Ilva влаштували акцію протесту в аеропорту італійської Генуї.