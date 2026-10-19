В Болонье ущерб от протестов 17 октября оценили в 250 тысяч евро

Ущерб, нанесённый в ходе субботней акции протеста в итальянской Болонье, составляет около 250 тысяч евро.

Об этом сообщили городские власти, пишет Rai News, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, во время беспорядков участники повредили общественный транспорт, уличную инфраструктуру, велосипеды проката и строительную площадку трамвайной линии.

Городские власти уже выделили 50 тысяч евро на восстановление дорожного покрытия и дорожных знаков. Эта сумма не включает расходы на утилизацию мусора.

По данным городской службы проката велосипедов Ridemovi, около 25 велосипедов полностью сгорели, ещё примерно 100 были повреждены. Общие убытки компании оцениваются в 60–70 тысяч евро.

Компания Tper, которая обеспечивает общественный транспорт и частично принадлежит городу, понесла убытки на сумму более 50 тысяч евро.

А коммунальное предприятие Hera, отвечающее за газо– и электроснабжение, оценивает нанесенный ему ущерб примерно в 35 тысяч евро.

Повреждениям подверглась также строительная площадка новой трамвайной линии, ущерб составляет около 50 тысяч евро.

СМИ писали, что на экстренном заседании итальянского правительства, на котором речь шла о реакции на насильственные беспорядки в городах на севере страны, обсуждалась, в частности, возможность введения комендантского часа.

Итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане.

Сообщалось также, что работники бывшего металлургического завода Ilva устроили акцию протеста в аэропорту итальянской Генуи.