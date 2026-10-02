Країни G7 випустять на ринок до 100 млн барелів дизельного палива та сирої нафти

Країни "Групи семи" мають намір випустити на ринок до 100 мільйонів барелів сирої нафти та дизельного палива з надзвичайних запасів під тиском адміністрації Дональда Трампа з метою стримування зростання цін на паливо.

Про це йдеться у заяві лідерів G7, опублікованій Єлисейським палацом 2 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Випуск запасів, який координуватиме Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), відбуватиметься протягом наступних чотирьох місяців.

"Ми реалізуємо наші зобов’язання шляхом скоординованого вивільнення через МЕА 100 млн барелів, яке розпочнеться негайно і триватиме чотири місяці. Воно включатиме значний випуск дизельного палива на початку періоду – протягом перших 20 днів – з боку членів "Групи семи" та партнерів", – йдеться у заяві.

Лідери G7 підтвердили зобов’язання утримуватися від обмежень на експорт енергії та енергетичних продуктів між країнами "сімки" та закликали всіх виробників утримуватися від введення заборон, які можуть посилити напруженість на ринку.

Вони також пообіцяли зберегти санкції проти Росії, водночас співпрацюючи з МЕА та партнерами, щоб запобігти подальшому поширенню негативних наслідків на ринки палива, газу та інших сировинних товарів.

Таке рішення було ухвалене після того, як США допустили можливість запровадження ​​заборони на експорт дизельного палива, якщо європейські країни не нададуть більше поставок.

2 жовтня лідери G7 провели екстрену відеоконференцію під головуванням Франції, щоб обговорити глобальні поставки пального.

Після неї президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни погодилися виділити на ринок "величезний обсяг" своїх запасів дизельного палива.