Лідери G7 проводять термінову зустріч через ціни на пальне

Лідери блоку розвинених економік G7 проводять екстрену відеоконференцію, щоб обговорити глобальні поставки дизельного пального.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зустріч відбувається на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що він може звернутися до європейських країн із проханням випустити резерви дизельного пального, оскільки розглядає можливість заборони експорту цього палива з США

Такий крок міг би суттєво знизити ціни для американських водіїв, але експерти попереджають, що це створить додатковий тиск на ціни на дизельне пальне в інших країнах, оскільки конфлікт з Іраном продовжує чинити тиск на постачання

Середні ціни на дизельне пальне, зокрема, у Великій Британії досягли рекордного рівня, за даними автомобільної асоціації RAC, вперше перевищивши позначку у 2 фунти (майже 5 євро) за літр.

Однак міністр транспорту Великої Британії Кір Матер заявляє, що постачання дизельного пального у країні є надійним та стійким, а країна має широкий спектр джерел постачання.

Нагадаємо, французькі урядовці у п’ятницю, 2 жовтня, запропонували масштабне вивільнення стратегічних запасів нафти та дизельного пального під час екстрених переговорів.

Раніше адміністрація американського президента Дональда Трампа закликала Німеччину та Францію вивільнити частину надзвичайних запасів дизельного пального, щоб сприяти зниженню світових цін.

23 вересня стало відомо, що Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного пального на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.