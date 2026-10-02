Трамп заявив, що Європа погодилася випустити на ринок дизель із запасів

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни погодилися виділити на ринок "величезний обсяг" своїх запасів дизельного палива.

Про це він повідомив у дописі в Truth Social 2 жовтня, пише "Європейська правда".

Глава Білого дому зазначив, що процес вивільнення палива розпочнеться негайно.

"Європа щойно погодилася випустити на ринок величезні обсяги своїх значних запасів дизельного палива. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання", – написав Трамп.

Його заява з’явилась на тлі екстреної зустрічі лідерів країн G7, яку у п’ятницю вдень очолив президент Франції Емманюель Макрон. Лідери обговорювали глобальну енергетичну ситуацію.

Нагадаємо, французькі урядовці у п’ятницю, 2 жовтня, запропонували країнам ЄС масштабне вивільнення стратегічних запасів нафти та дизельного пального.

23 вересня стало відомо, що Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігали, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного пального на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.