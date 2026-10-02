Страны G7 выпустят на рынок до 100 млн баррелей дизтоплива и сырой нефти

Страны "Группы семи" намерены выпустить на рынок до 100 млн баррелей сырой нефти и дизельного топлива из чрезвычайных запасов под давлением администрации Дональда Трампа с целью сдерживания роста цен на топливо.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7, опубликованном Елисейским дворцом 2 октября, сообщает "Европейская правда".

Выпуск запасов, который будет координировать Международное энергетическое агентство (МЭА), будет происходить в течение следующих четырех месяцев.

"Мы выполняем наши обязательства путем скоординированного высвобождения через МЭА 100 млн баррелей, которое начнется немедленно и продлится четыре месяца. Оно будет включать значительный выпуск дизельного топлива в начале периода – в течение первых 20 дней – со стороны членов "Группы семи" и партнеров", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили обязательство воздерживаться от ограничений на экспорт энергии и энергетических продуктов между странами "семерки" и призвали всех производителей воздерживаться от введения запретов, которые могут усилить напряженность на рынке.

Они также пообещали сохранить санкции против России, одновременно сотрудничая с МЭА и партнерами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение негативных последствий на рынки топлива, газа и других сырьевых товаров.

Такое решение было принято после того, как США допустили возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, если европейские страны не увеличат поставки.

2 октября лидеры "семерки" провели чрезвычайную видеоконференцию под председательством Франции, чтобы обсудить глобальные поставки топлива.

По ее итогам президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились выделить на рынок "огромный объем" своих запасов дизельного топлива.