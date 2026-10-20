Сибіга обговорив з главами МЗС європейських країн поставки систем ППО та боєприпасів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів обговорення оборонних поставок від європейських партнерів.

Про це Сибіга написав у себе в Х, інформує "Європейська правда".

Андрій Сибіга повідомив про успішні розмови з колегами зі Швеції, Фінляндії та Іспанії, які повідомили про готовність долучитися до суттєвих обговорень. Також глава МЗС домовився про зустрічі з очільниками міністерств закордонних справ Нідерландів, Польщі, Латвії та Німеччини.

"Після інтенсивних дипломатичних контактів минулого тижня президента Володимира Зеленського та нашої делегації в європейських столицях і в Брюсселі ми підтримуємо тісну координацію з нашими партнерами, щоб перетворити досягнуті обговорення та домовленості на конкретні рішення та швидші поставки для України".

За словами Сибіги, йшлося про прискорення постачань систем ППО, боєприпасів, а також – вступ України до Європейського Союзу.

"Ми працюємо над прискоренням поставок систем протиповітряної оборони, перехоплювачів та боєприпасів, зміцненням енергетичної безпеки України напередодні зими та просуванням відкриття кластерів переговорів щодо вступу до ЄС. Росія не сповільнює свої атаки, і ми не можемо дозволити затримок у забезпеченні засобів для захисту нашого народу та зміцнення нашої країни", – додав Андрій Сибіга.

Раніше повідомлялося, що Швеція спрямує додаткові понад 5 млн євро до Фонду підтримки транспортної інфраструктури України (UTSF).

Перед тим Володимир Зеленський повідомив про передачу з боку Польщі пакету допомоги для захисту від російських атак.