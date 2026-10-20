Сибига обсудил с главами МИД европейских стран поставки систем ПВО и боеприпасов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил вопрос о поставках оборонной продукции от европейских партнеров.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Андрей Сибига сообщил об успешных переговорах с коллегами из Швеции, Финляндии и Испании, которые заявили о готовности присоединиться к конструктивным обсуждениям. Также глава МИД договорился о встречах с главами министерств иностранных дел Нидерландов, Польши, Латвии и Германии.

"После интенсивных дипломатических контактов на прошлой неделе президента Владимира Зеленского и нашей делегации в европейских столицах и в Брюсселе мы поддерживаем тесную координацию с нашими партнерами, чтобы преобразовать достигнутые обсуждения и договоренности в конкретные решения и более быстрые поставки для Украины".

По словам Сибиги, речь шла об ускорении поставок систем ПВО, боеприпасов, а также о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Мы работаем над ускорением поставок систем противовоздушной обороны, перехватчиков и боеприпасов, укреплением энергетической безопасности Украины в преддверии зимы и продвижением открытия кластеров переговоров о вступлении в ЕС. Россия не сбавляет темп своих атак, и мы не можем допустить задержек в обеспечении средств для защиты нашего народа и укрепления нашей страны", – добавил Андрей Сибига.

Ранее сообщалось, что Швеция направит дополнительно более 5 млн евро в Фонд поддержки транспортной инфраструктуры Украины (UTSF).

До этого Владимир Зеленский сообщил о передаче со стороны Польши пакета помощи для защиты от российских атак.