Зеленський: Польща передала Україні допомогу для захисту Києва

Президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу з боку Польщі пакету допомоги для захисту від російських атак, яка містить непублічні елементи.

Його заяви на початку зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском на полях саміту ЄС чула Радіо "Свобода".

Дональд Туск, вітаючи українського президента, підкреслив, що Україна може розраховувати на польську допомогу.

"Я хотів би запевнити Україну, ваш народ і вас особисто – ви не самі… ви можете розраховувати на мене, на Польщу, і також на ЄС. Після моїх переговорів тут, у Брюсселі, з усіма лідерами абсолютно зрозуміло, що все, що могло б допомогти Путіну та Росії в цій війні, є неприйнятним для Європи та Польщі", – запевнив Туск Зеленського.

Український президент своєю чергою подякував Польщі за підтримку "в політичному, геополітичному сенсі та в багатьох інших питаннях".

Він також заявив, що існує непублічна допомога, яку Україна отримала від Варшави, і яка має допомогти захистити Київ від російських атак.

"Те, що ви зробили… Гаразд, іноді це має залишатися між нами двома", – заявив український президент, відреагувавши на жест польського прем’єра.

"Але ми вдячні, тому що дуже складно захищати нашу країну, столицю від масованих атак. І ми вдячні за це, а також за 20-міліметрові боєприпаси (використовуються для ППО – ЄвроПравда) та інше. Саме про це ми зараз просимо різні країни, всю Європу", – заявив Зеленський.

Президент не став розкривати, що саме він має на увазі, але відомо, що Україна зараз просить всі держави надати перехоплювачі, здатні відбивати балістичні атаки.

Раніше Польща повідомила, що збільшує присутність військ у Люблінському воєводстві, що межує з Україною.

З 1 жовтня Польща змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

Раніше Польща вже ухвалювала рішення про передачу партії ракет Patriot для України.