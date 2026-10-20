У частині Парижа ввели комендантську годину після заворушень

У понеділок паризька поліція ввела нічну комендантську годину у двох районах французької столиці після вихідних, які ознаменувалися наймасштабнішими за останні роки заворушеннями.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує France 24.

Це розпорядження має на меті захистити "людей та майно від насильства та мародерства", заявила поліція.

Комендантська година забороняє будь-кому перебувати на площі Республіки, де в суботу відбувалися заворушення, а також у торговому районі Ле-Аль, який зазнав мародерства.

Комендантська година діяла з 23:00 понеділка до 06:00 вівторка. Крім того, з 20:00 заборонені масові зібрання та демонстрації, повідомила паризька поліція.

Раніше в понеділок прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню закликав до введення "дуже обмежених" та локальних комендантських годин.

На півночі Франції місцева влада ввела комендантську годину для дітей та підлітків віком до 18 років у кількох містах, зокрема в Ліллі, починаючи з понеділка та протягом наступних двох днів з 20:00 до 6:00. У Ніцці, на Французькій Рив’єрі, також введено нічну комендантську годину для неповнолітніх, починаючи з 21:00.

Лекорню виступив на захист дій поліції під час заворушень, зазначивши, що "незважаючи на випадки серйозного насильства та значні матеріальні збитки, ніхто не загинув, і це – диво".

Нагадаємо, представники руху "Жовті жилети", які протягом кількох місяців проводили акції протесту під час першого терміну президентства Емманюеля Макрона, закликали до проведення другого раунду масових демонстрацій у суботу, 24 жовтня.

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