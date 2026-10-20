В части Парижа ввели комендантский час после беспорядков

В понедельник парижская полиция ввела ночной комендантский час в двух районах французской столицы после выходных, которые ознаменовались самыми масштабными за последние годы беспорядками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Это распоряжение направлено на защиту "людей и имущества от насилия и мародерства", заявила полиция.

Комендантский час запрещает кому бы то ни было находиться на площади Республики, где в субботу происходили беспорядки, а также в торговом районе Ле-Аль, подвергшемся мародерству.

Комендантский час действовал с 23:00 понедельника до 06:00 вторника. Кроме того, с 20:00 запрещены массовые собрания и демонстрации, сообщила парижская полиция.

Ранее в понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню призвал к введению "очень ограниченных" и локальных комендантских часов.

На севере Франции местные власти ввели комендантский час для детей и подростков в возрасте до 18 лет в нескольких городах, в частности в Лилле, начиная с понедельника и в течение следующих двух дней с 20:00 до 6:00. В Ницце, на Французской Ривьере, также введен ночной комендантский час для несовершеннолетних, начиная с 21:00.

Лекорню выступил в защиту действий полиции во время беспорядков, отметив, что "несмотря на случаи серьезного насилия и значительный материальный ущерб, никто не погиб, и это – чудо".

Напомним, представители движения "Жёлтые жилеты", которые в течение нескольких месяцев проводили акции протеста во время первого срока президентства Эмманюэля Макрона, призвали к проведению второго раунда массовых демонстраций в субботу, 24 октября.

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