Туреччина отримає частину дизпалива РФ в рамках угоди Путіна і Трампа

Туреччина отримає частину дизельного палива, яке Росія постачає на світові ринки відповідно до угоди з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики Альпарслан Байрактар, його цитує Reuters.

Байрактар зазначив, що угода між США та Росією щодо постачання дизельного палива має важливе значення для енергетичної безпеки Туреччини. Анкара задовольняє частину своїх енергетичних потреб за рахунок Росії, а також Ірану, Азербайджану та інших країн. Вона намагається диверсифікувати джерела постачання шляхом укладення угод із США та іншими партнерами.

"Росія ввела обмеження на експорт дизельного палива в останні місяці, коли у неї виникла ця проблема. Тепер вона уклала угоду щодо дизельного палива з Трампом... Завдяки переговорам, які ми провели, ми отримаємо частину цього дизельного палива для Туреччини", – сказав Байрактар в ефірі телеканалу Kanal 7. Він не надав детальної інформації.

Президент України Володимир Зеленський, європейські посадовці та деякі колеги Трампа по Республіканській партії різко розкритикували цю угоду.

Нагадаємо, член Комітету з закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати так звану дизельну угоду США і Росії.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

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