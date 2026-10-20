Турция получит часть дизтоплива РФ в рамках соглашения Путина и Трампа

Турция получит часть дизельного топлива, которое Россия поставляет на мировые рынки в соответствии с соглашением с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар, его цитирует Reuters.

Байрактар отметил, что соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива имеет важное значение для энергетической безопасности Турции. Анкара удовлетворяет часть своих энергетических потребностей за счет России, а также Ирана, Азербайджана и других стран. Она пытается диверсифицировать источники поставок путем заключения соглашений с США и другими партнерами.

"Россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива в последние месяцы, когда у неё возникла эта проблема. Теперь она заключила соглашение о дизельном топливе с Трампом... Благодаря переговорам, которые мы провели, мы получим часть этого дизельного топлива для Турции", – сказал Байрактар в эфире телеканала Kanal 7. Он не предоставил подробной информации.

Президент Украины Владимир Зеленский, европейские чиновники и некоторые коллеги Трампа по Республиканской партии резко раскритиковали это соглашение.

Напомним, член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс представил двухпартийный законопроект, направленный на блокирование так называемого дизельного соглашения между США и Россией.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

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