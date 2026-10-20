ЄС підготував стратегію посилення своєї присутності в Арктиці на тлі тиску з боку Росії та США

Європейський Союз у вівторок, 20 жовтня, оприлюднить свою нову "Стратегію щодо Арктики", спрямовану на посилення своєї присутності на далекій Півночі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на France24.

ЄС має намір оприлюднити плани щодо зміцнення своїх позицій в Арктиці, оскільки стикається з тиском з боку Росії та Сполучених Штатів у цьому стратегічному регіоні.

"Нова реальність в Арктиці вимагає, щоб Європа була сильним і надійним партнером. Саме цього ми прагнемо досягти за допомогою нашої нової стратегії. Вона спрямована на вирішення найгостріших викликів регіону – від прискорення кліматичних змін до зростання напруженості у сферах безпеки та геополітики – і визначає, як Європа має на них реагувати", – заявив керівник відділу міжнародних партнерств ЄС Йозеф Сікела.

Згідно з проєктом нової "Стратегії щодо Арктики", блок прагне посилити свою присутність на цьому геополітичному полі бою. Йдеться про різні питання: від критично важливих сировинних ресурсів до криголамів та підводних кабелів.

Конкуренція в Арктиці посилюється, оскільки глобальне потепління призводить до танення морського льоду. Такі країни, як Росія, Китай та США, активізують свою діяльність, змагаючись за контроль над природними ресурсами та новими морськими шляхами.

Нагадаємо, у 2027 році Європейський Союз планує запустити програму спостереження за Арктикою.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого Європа має ставитися серйозно.