ЕС подготовил стратегию усиления присутствия в Арктике на фоне давления России и США

Европейский Союз во вторник, 20 октября, обнародует свою новую "Стратегию по Арктике", направленную на усиление своего присутствия на Крайнем Севере.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на France24.

ЕС намерен обнародовать планы по укреплению своих позиций в Арктике, поскольку сталкивается с давлением со стороны России и Соединенных Штатов в этом стратегическом регионе.

"Новая реальность в Арктике требует, чтобы Европа была сильным и надежным партнером. Именно этого мы стремимся достичь с помощью нашей новой стратегии. Она направлена на решение самых острых вызовов региона – от ускорения климатических изменений до роста напряженности в сферах безопасности и геополитики – и определяет, как Европа должна на них реагировать", – заявил руководитель отдела международных партнерств ЕС Йозеф Сикела.

Согласно проекту новой "Стратегии по Арктике", блок стремится усилить своё присутствие на этом геополитическом поле боя. Речь идёт о различных вопросах: от критически важных сырьевых ресурсов до ледоколов и подводных кабелей.

Конкуренция в Арктике усиливается, поскольку глобальное потепление приводит к таянию морского льда. Такие страны, как Россия, Китай и США, активизируют свою деятельность, соревнуясь за контроль над природными ресурсами и новыми морскими путями.

Напомним, в 2027 году Европейский Союз планирует запустить программу наблюдения за Арктикой.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что Россия обладает в Арктике потенциалом, к которому Европа должна относиться серьезно.