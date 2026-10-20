Уряд Норвегії підтвердив переговори Зеленського та посланців Трампа в Осло

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив, що у вівторок в Осло відбудуться переговори за участю президента України Володимира Зеленського та спецпредставників президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні на сайті норвезького уряду, пише "Європейська правда".

За словами Стьоре, Україна звернулася з проханням, щоб спеціальні посланці Трампа з питань миру Стів Віткофф і Джаред Кушнер долучилися до зустрічей в Осло щодо врегулювання російсько-української війни.

Тож вони приєднаються до перемовин за участю президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

"Я радий, що вони зможуть взяти участь. Раніше дипломатичні зусилля вже здійснювалися в кількох країнах, і Норвегія та Фінляндія раді можливості продовжити цю роботу. Мета полягає в тому, щоб вивести дипломатичні зусилля на більш конструктивний шлях", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Стьоре.

Повідомляється, що Віткофф прибуде до Осло, а Кушнер братиме участь у перемовинах дистанційно. Раніше медіа повідомляли, що зять президента Трампа захворів.

Норвезький уряд також повідомив, що Зеленський у вівторок, 20 жовтня, відвідає Норвегію.