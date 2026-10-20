Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что во вторник в Осло состоятся переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и специальных представителей президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

По словам Стёре, Украина обратилась с просьбой, чтобы специальные посланники Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к встречам в Осло по урегулированию российско-украинской войны.

Таким образом, они присоединятся к переговорам с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Я рад, что они смогут принять участие. Ранее дипломатические усилия уже предпринимались в нескольких странах, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Цель состоит в том, чтобы вывести дипломатические усилия на более конструктивный путь", – заявил премьер-министр Норвегии Стёре.

Сообщается, что Уиткофф прибудет в Осло, а Кушнер будет участвовать в переговорах удаленно. Ранее СМИ сообщали, что зять президента Трампа заболел.

Норвежское правительство также сообщило, что Зеленский во вторник, 20 октября, посетит Норвегию.