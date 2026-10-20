ЗМІ: Віткофф планує зустрітися із Зеленським у Норвегії, щоб обговорити завершення війни

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що участь у зустрічах візьме президент України Володимир Зеленський, повідомили джерела видання. Ще одне джерело повідомило, що зять Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному режимі.

Очікується, що в обговореннях в Осло візьмуть участь Зеленський, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, представники E4 – до складу якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща, – Європейського Союзу та НАТО.

Віткофф також має намір поїхати до Росії, щоб зустрітися з правителем Владіміром Путіним, інформує видання. Переговори в Росії будуть зосереджені на низці тем, пов’язаних з Україною, а також на звільненні американського громадянина Стівена Хаббарда, якого ув’язнили в Росії у 2022 році.

Особи, які висловилися на умовах анонімності, зазначили, що графік є попереднім і може змінитися. Раніше в понеділок Зеленський заявив, що українські та американські переговірники можуть зустрітися в Норвегії найближчими днями.

Білий дім не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Перед тим Трамп заявив, що Зеленський не хоче завершувати війну, а Україна лежить у руїнах.