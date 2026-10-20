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Зеленський зустрінеться в Осло зі Стуббом та Стьоре

Новини — Вівторок, 20 жовтня 2026, 09:38 — Ольга Романська

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, відвідає Норвегію.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду, інформує "Європейська правда".

Серед іншого, він зустрінеться з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом. 

"Президент Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у рамках дипломатичних зусиль, що тривають у цей критичний для України час. Разом із президентом Стуббом я радий, що така зустріч відбудеться тут, в Осло", – зазначив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Після зустрічі відбудеться пресконференція за участю президента Зеленського, президента Стубба та прем’єр-міністра Стьоре.

Також повідомляють, що король Норвегії прийме Зеленського на аудієнції в Королівському палаці. Крім того, український президент відвідає парламент Норвегії.

Раніше Reuters повідомляв, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, Норвегія надасть Україні додаткові 750 млн норвезьких крон (близько $78,5 млн) для підтримки функціонування держави в умовах повномасштабної війни. 

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Норвегія Зеленський
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