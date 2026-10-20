Во Франции ограничат соцвыплаты тем, кто занимался мародерством на протестах

Во Франции правительство готовится подписать распоряжение, которое позволит ограничивать социальную помощь мародерам.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Министр жилищного хозяйства Франции Венсан Жанбрэн подтвердил, что подпишет совместно с министром юстиции Жеральдом Дарманеном распоряжение, которое позволит государству ограничить социальную помощь лицам, признанным виновными в мародерстве во время акций протеста в выходные 17-18 октября.

В частности, документ предусматривает вычет из получаемых пособий доходов от продажи имущества, похищенного во время беспорядков. Это касается пособий по безработице, на оплату жилья, семейных пособий и дохода активной солидарности.

Помимо денег, полученных от сбыта похищенного имущества 17 октября, документ распространяет вычеты на доходы от "всех форм преступности, питающих теневую экономику", таких как наркоторговля или фальсификации.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Правительство Франции ввело комендантский час на фоне масштабных протестов.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.