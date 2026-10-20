Сікорський: ми вдячні США, та це не означає нашу згоду у кожному питанні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що інтереси Польщі та США збігаються, але не є ідентичними, і закликав президента Кароля Навроцького активніше взаємодіяти з Дональдом Трампом, щоб сприяти завершенню війни Росії проти України на прийнятних для Києва умовах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю TVN24.

На запитання, як має висловлюватися Польща, якщо її союзник налагоджує відносини з Росією, Сікорський відповів, що "передусім нам слід відмовитися від манери популістсько-націоналістичного табору, яка полягає в тому, щоб заздалегідь вгадувати, чого хоче наш найбільший союзник".

Він наголосив, що "інтереси Польщі та США збігаються, але не є ідентичними".

"Ми вдячні Сполученим Штатам за допомогу в боротьбі з комунізмом, за підтримку нашого вступу до НАТО, а також за підтримку наших амбіцій приєднатися до групи G20, зокрема тепер, за президентства Дональда Трампа. Трамп також мав рацію, коли закликав Західну Європу збільшити витрати на оборону. Але це не означає, що ми погоджуємося з ним у всьому. І це не означає, що польський уряд і президент Польщі не повинні боротися за польські інтереси, коли виникають розбіжності", – заявив глава польської дипломатії.

Він додав, що хотів би бачити від польського президента більшої взаємодії з президентом США для просування польського погляду на війну в Україні.

"Я хотів би побачити, як Кароль Навроцький робить хоча б те, що робив Анджей Дуда. Я знаю, що Дуда пояснював Трампу: Орбан вводить його в оману, поширюючи російські наративи. Я також хотів би бачити активніші контакти між президентами та наполегливіші зусилля, спрямовані на те, щоб війна завершилася на прийнятних для України умовах. Хіба що пан президент настільки скептично налаштований щодо України, що йому байдуже, як і президенту Трампу", – додав він.

Днями Сікорський закликав президента США Дональда Трампа чинити тиск на Росію, а не на Україну, щоб покласти край війні.

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігав від спроб покласти на Україну відповідальність за війну.