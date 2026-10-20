Сикорский: мы благодарны США, но это не означает согласие по каждому вопросу

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что интересы Польши и США совпадают, но не идентичны, и призвал президента Кароля Навроцкого более активно взаимодействовать с Дональдом Трампом, чтобы способствовать завершению войны России против Украины на приемлемых для Киева условиях.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью TVN24.

На вопрос, как должна высказываться Польша, если её союзник налаживает отношения с Россией, Сикорский ответил, что "прежде всего нам следует отказаться от манеры поведения популистско-националистического лагеря, которая заключается в том, чтобы заранее угадывать, чего хочет наш крупнейший союзник".

Он подчеркнул, что "интересы Польши и США совпадают, но не идентичны".

"Мы благодарны Соединённым Штатам за помощь в борьбе с коммунизмом, за поддержку нашего вступления в НАТО, а также за поддержку наших амбиций присоединиться к группе G20, в частности сейчас, при президентстве Дональда Трампа. Трамп также был прав, когда призвал Западную Европу увеличить расходы на оборону. Но это не означает, что мы согласны с ним во всём. И это не означает, что польское правительство и президент Польши не должны отстаивать польские интересы, когда возникают разногласия", – заявил глава польской дипломатии.

Он добавил, что хотел бы видеть от польского президента больше взаимодействия с президентом США для продвижения польской точки зрения на войну в Украине.

"Я хотел бы увидеть, как Кароль Навроцкий делает хотя бы то, что делал Анджей Дуда. Я знаю, что Дуда объяснял Трампу: Орбан вводит его в заблуждение, распространяя российские нарративы. Я также хотел бы видеть более активные контакты между президентами и более настойчивые усилия, направленные на то, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях. Разве что господин президент настолько скептически настроен по отношению к Украине, что ему все равно, как и президенту Трампу", – добавил он.

На днях Сикорский призвал президента США Дональда Трампа оказывать давление на Россию, а не на Украину, чтобы положить конец войне.

А премьер-министр Польши Дональд Туск предостерегал от попыток возложить на Украину ответственность за войну.