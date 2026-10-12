Туск: ті, хто каже, що Україна відповідальна за війну, – дають цінний подарунок Путіну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг від спроб покласти на Україну відповідальність за війну.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, передає "Європейська правда.

Туск, відкриваючи форум, висловив жаль, що тривіальну правду потрібно в ці дні повторювати, бо все сильнішими стають голоси, які знімають з Росії частину відповідальності за війну.

"В Польщі і в цілому на Заході ми не повинні мати жодних ілюзій щодо того, що відбувається в Україні, що йдеться про конфронтацію добра і зла", – заявив він.

"Ніхто і ніщо не зніме стовідсоткової відповідальності Росії за війну. Будь-хто, хто припускає, що це Україна відповідальна за війну, дає цінний подарунок агресору, Путіну", – наголосив він.

Він нагадав, що в роки Другої світової війни нацистська пропаганда так само намагалася переконати в тому, що Польща винна в агресії проти неї.

"Сьогодні ми чуємо те саме з Москви. І на жаль, все частіше з деяких наших столиць", – зазначив Туск, закликавши не допустити релятивізації відповідальності за війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".