Глава МЗС Польщі: Трамп має чинити тиск на Росію, а не на Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа чинити тиск на Росію, а не на Україну, щоб покласти край війні.

Заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Сікорський, у Польщі цінують спроби Трампа покласти край розв’язаній РФ війні проти України.

"Але в Польщі ми вважаємо, що це дасть результат, якщо тиск чинитиметься на агресора, а не на жертву", – додав міністр.

Водночас Сікорський відкинув побоювання, що суперечка між Трампом і Зеленським може вийти з-під контролю.

За словами міністра, обидва лідери, яких він назвав "світовими знаменитостями", залагодять свої розбіжності, як це було й раніше.

"Обидва лідери мають внутрішню політику, але суттєва істина полягає в тому, що саме Росія є агресором. Саме Росія вторглася в Україну, і саме Росія є загрозою для Заходу та світового миру", – підкреслив глава польського МЗС.

Коментуючи ухвалений у понеділок пакет санкцій ЄС проти Росії, до якого увійшло понад 1 600 фізичних та юридичних осіб, Сікорський зазначив, що "це правильна відповідь на непоступливість Владіміра Путіна".

Він також охарактеризував цей пакет як "найжорсткіший на сьогодні".

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг від спроб покласти на Україну відповідальність за війну.