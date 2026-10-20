МЗС Грузії звинуватило ЄС у тиску на суд та втручанні у внутрішні справи

Міністерство закордонних справ Грузії висловило занепокоєння нещодавніми заявами представників Євросоюзу щодо судового процесу, що триває в Конституційному суді Грузії стосовно заборони опозиційних партій.

Відповідну заяву було оприлюднено 20 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство вважає, що оцінки, які ставлять під сумнів легітимність розгляду справи в Конституційному суді, є спробою "чинити надмірний тиск на конституційну інституцію та становлять втручання у внутрішні справи Грузії".

"Крім того, Міністерство з занепокоєнням відзначає повторювану риторику та заяви представників ЄС щодо внутрішньополітичних та правових подій у Грузії, які підривають об’єктивну оцінку поточних процесів та перешкоджають конструктивній взаємодії між Грузією та Європейським Союзом", – йдеться у заяві.

Міністерство закликало всіх відповідних представників утримуватися від заяв та дій, які можуть заздалегідь визначати результат поточних судових розглядів або "сприйматися як втручання у роботу незалежних конституційних інституцій".

Напередодні, 19 жовтня, представник Єврокомісії Крістіан Віганд заявив, що заборона партій поставить під загрозу захист фундаментальних свобод, демократичний плюралізм та чесну політичну конкуренцію. Він сказав, що Євросоюз уважно стежить за процесами, ініційованими з метою заборони ключових опозиційних партій Грузії.

Керівна партія "Грузинська мрія" через Конституційний суд домагається заборони всіх ключових прозахідних опозиційних партій.

Можлива заборона, рішення щодо якої очікується у найближчі місяці, може стати точкою неповернення у відносинах Грузії та ЄС.

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