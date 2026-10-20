МИД Грузии обвинил ЕС в давлении на суд и вмешательстве во внутренние дела

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность недавними заявлениями представителей Евросоюза относительно судебного процесса, проходящего в Конституционном суде Грузии по делу о запрете оппозиционных партий.

Соответствующее заявление было обнародовано 20 октября, сообщает "Европейская правда".

Министерство считает, что оценки, ставящие под сомнение легитимность рассмотрения дела в Конституционном суде, являются попыткой "оказать чрезмерное давление на конституционный институт и представляют собой вмешательство во внутренние дела Грузии".

"Кроме того, министерство с беспокойством отмечает повторяющуюся риторику и заявления представителей ЕС относительно внутриполитических и правовых событий в Грузии, которые подрывают объективную оценку текущих процессов и препятствуют конструктивному взаимодействию между Грузией и Европейским Союзом", – говорится в заявлении.

Министерство призвало всех соответствующих представителей воздерживаться от заявлений и действий, которые могут заранее определять исход текущих судебных разбирательств или "восприниматься как вмешательство в работу независимых конституционных институтов".

Накануне, 19 октября, представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что запрет партий поставит под угрозу защиту фундаментальных свобод, демократический плюрализм и честную политическую конкуренцию. Он сказал, что Евросоюз внимательно следит за процессами, инициированными с целью запрета ключевых оппозиционных партий Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" через Конституционный суд добивается запрета всех ключевых прозападных оппозиционных партий.

Возможный запрет, решение по которому ожидается в ближайшие месяцы, может стать точкой невозврата в отношениях Грузии и ЕС.

Подробности читайте в статье: Грузия без оппозиции: как Тбилиси идет на окончательный разрыв с ЕС и грозят ли ему санкции.